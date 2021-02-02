Видео века: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота

Спортсменка снимала видео тренировок на фоне бронированных машин с пулеметами. Фото: скрин с видео

В Мьянме в день военного переворота спортсменка Кин Нин Вай снимала видеоурок по аэробике. За ее спиной в это время ездили бронированные машины с пулеметами.

Видео с бодрыми танцами блогерши появилось в Twitter.

Под музыку женщина делала разминку и выполняла энергичные движения, не подозревая, что за ее спиной происходит военный переворот.

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В Twitter сцену назвали "вайбом 2021 года" и "величайшим произведением искусства XXI в."

По словам исследователя Bellingcat Эрика Толера, спортсменка занималась спортом недалеко от здания парламента Мьянмы.

Спортсменка заявила, что не подозревала о событиях в стране и не хотела делать из этого шутку. Она просто пошла на тренировку утром, как обычно.

Государственный переворот в Мьянме начался утром 1 февраля 2021 года, когда демократически избранные государственная советница Аун Сан Су Чжи, президент Вин Мьин и другие лидеры правящей партии были арестованы и задержаны вооруженными силами Мьянмы.