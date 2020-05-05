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вторник, 05 мая 2020 13:58

Великобритания опередила европейские страны по смертности от Covid-19

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Великобритания опередила европейские страны по смертности от Covid-19
Великобритания: от Covid-19 умирает больше всего людей. Фото: https://unsplash.com

В Великобритании от Covid-19, по состоянию на утро 5 мая, скончались более 32 тыс. человек. Это самый высокий показатель среди стран Европы.

В стране насчитывается 32 313 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, при почти 192 тыс. инфицированных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление национальной статистики Соединенного королевства.

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 68 934 человека, в Италии - 29 079, Великобритании - 28 809, Испании - 25 428 и во Франции - 25 204. В Китае в целом - 4637. Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 180 634), Испания (218 011), Италия (211 938), Великобритания (191 832), Франция (169 583), Германия (166 152), Россия (145 268) и Турция (127 659).

4 мая в мире Covid-19 поразил 3 507 053 человека. Болезнь унесла 247 475 жизней, тогда как побороть болезнь удалось уже 1 125 236 пациентам. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джонса Хопкинса.

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05
мая

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