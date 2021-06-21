Великобритания и Канада ввели санкции против Беларуси

На западе осудили режим Лукашенко. Фото: Reuters

Великобритания и Канада вслед за Евросоюзом и США ввели санкции против Беларуси.

Об этом сообщается в совместном заявлении стран на сайте Госдепа.

"Режим белорусского президента Александра Лукашенко виноват в повторяющихся нападках на человеческие права и свободы, а также в нарушениях международного права", - указывается в заявлении.

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Стоит отметить, что в санкционного списка США попали шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попали внутренние войска страны, белорусский КГБ, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Семь европейских стран присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.