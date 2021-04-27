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вторник, 27 апреля 2021 16:25

Вакцинация от коронавируса: мир вышел на новую отметку

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Вакцинация от коронавируса: мир вышел на новую отметку
В мире сделали более 1 млрд прививок. Фото: Reuters

От декабря 2020 года в мире сделали более 1 млрд прививок от коронавируса.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Наибольшее количество прививок сделали в США - 230 млн. В Китае провакцинировали 224 млн, а в Индии - 145 млн. Четвертое место по количеству прививок получил Европейский Союз - 146 млн. Первую пятерку замыкает Великобритания с 46 млн вакцинированных.

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Несмотря на большое количество проведенных прививок, ни одна из стран не вакцинировала даже 70% своего населения. В США обе дозы препаратов получили 28,9% людей, а в Британии 19,3%.

Лидеры среди вакцинаций в процентах это Сейшельские острова - 58,5% и Израиль - 55,5%. Гибралтар стал единственным местом, где процесс вакцинации населения завершился на все 100%. Там нужно было провести только 70 тыс. прививок.

Сингапур возглавил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с пандемией коронавируса. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации населения.

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