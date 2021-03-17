В жилом доме прогремел мощный взрыв фейерверков. Есть жертвы

В Калифорнии произошел мощный взрыв фейерверков. Фото: скриншот с видео

В штате Калифорния, США, в жилом доме произошел мощный взрыв фейерверков. Погибли 2 человека, еще 3 получили легкие травмы.

Из-за взрыва организовали эвакуацию близлежащих территорий, пишет Fox News.

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Загорелось еще несколько зданий, расположенных рядом с эпицентром взрыва. На месте инцидента работали 50 пожарных, они тушили пламя около 3 ч.

"Было такое ощущение, что что-то ударилось о крышу или в дом врезался автомобиль", - сообщил сосед Стив Бейли.

Также соседи заявили, что в результате взрыва в близлежащих домах выбило окна.

В городе Боярка под Киевом прогремел сильный взрыв в ночь на 16 марта. Инцидент произошел на ул. Королюка.