В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе

Всемирная организации здравоохранения сообщает, что риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.

Так гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что старшее поколение людей наиболее уязвимое к коронавирусу COVID-19 с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

"В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным, риск смерти увеличивается, чем вы старше. Мы наблюдаем сравнительно немного случаев среди детей", - отметил Гебреисус.

По его словам, ВОЗ получила от Китая новые данные, которые помогли лучше понять возрастной диапазон людей, склонных к инфицированию коронавируса, степень тяжести заболевания и уровень смертности.

Гебреисус добавил, что полученных данных недостаточно, чтобы понять причины такой тенденции.

"Эти новые данные устраняют некоторые пробелы в нашем понимании, но другие остаются", - подчеркнул он.

"In 2% of reported #COVID19 cases, the virus is fatal & the risk of death increases the older you are. We see relatively few cases among children. More research is needed to understand why.

These new data address some of the gaps in our understanding, but others remain"-@DrTedros