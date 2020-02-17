В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе

Всемирная организации здравоохранения сообщает, что риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.
Так гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что старшее поколение людей наиболее уязвимое к коронавирусу COVID-19 с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.
"В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным, риск смерти увеличивается, чем вы старше. Мы наблюдаем сравнительно немного случаев среди детей", - отметил Гебреисус.
По его словам, ВОЗ получила от Китая новые данные, которые помогли лучше понять возрастной диапазон людей, склонных к инфицированию коронавируса, степень тяжести заболевания и уровень смертности.
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Гебреисус добавил, что полученных данных недостаточно, чтобы понять причины такой тенденции.
"Эти новые данные устраняют некоторые пробелы в нашем понимании, но другие остаются", - подчеркнул он.
"In 2% of reported #COVID19 cases, the virus is fatal & the risk of death increases the older you are. We see relatively few cases among children. More research is needed to understand why.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 17, 2020
These new data address some of the gaps in our understanding, but others remain"-@DrTedros
Ученые в Китае заявили, что начали тестировать вакцины против вируса Covid-19 на животных. Директор биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьминь заявил, что ученые создали компьютерную модель, которая помогла отобрать из 70 тыс. препаратов 100 для их дальнейшего изучения.
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