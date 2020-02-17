В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
1 Просмотров: 360
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 4986
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2394
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 900
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1368
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2241
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2430
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5301
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4392
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Фото
Все фото
5
9
7
8
8
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
Реки выходят из берегов - в Великой Британия от непогоды погибло 2 мужчин
Реки выходят из берегов - в Великой Британия от непогоды погибло 2 мужчин
Мыши бьются в метро и оскорбленный орангутанг - отобрали лучшие фото природы
Мыши бьются в метро и оскорбленный орангутанг - отобрали лучшие фото природы
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
Видео
Все видео
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 900
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2520
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1863
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 711
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 21:41

В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе

  Комментировать
В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе
Риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом. Фото: EPA\UPG

Всемирная организации здравоохранения сообщает, что риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.

Так гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что старшее поколение людей наиболее уязвимое к коронавирусу COVID-19 с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

"В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным, риск смерти увеличивается, чем вы старше. Мы наблюдаем сравнительно немного случаев среди детей", - отметил Гебреисус.

По его словам, ВОЗ получила от Китая новые данные, которые помогли лучше понять возрастной диапазон людей, склонных к инфицированию коронавируса, степень тяжести заболевания и уровень смертности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший игрок "Шахтера" бежал из Китая из-за коронавируса

Гебреисус добавил, что полученных данных недостаточно, чтобы понять причины такой тенденции.

"Эти новые данные устраняют некоторые пробелы в нашем понимании, но другие остаются", - подчеркнул он.

Ученые в Китае заявили, что начали тестировать вакцины против вируса Covid-19 на животных. Директор биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьминь заявил, что ученые создали компьютерную модель, которая помогла отобрать из 70 тыс. препаратов 100 для их дальнейшего изучения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинский самолет сбили над Тегераном: 40 дней после трагедии

Провалилась громкая премьера

Расстреляли украинского полковника

Правительство обратилось за военной помощью

Создали самого популярного в мире "жука"

Погиб украинский командир

На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 343352
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 49468
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 25165
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 24282
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев 1 Просмотров: 20007
Мир
Террористы устроили стрельбу в церкви, много погибших
Террористы устроили стрельбу в церкви, много погибших Просмотров: 945
Резонансное убийство Хангошвили в Берлине подготовила ФСБ
Резонансное убийство Хангошвили в Берлине подготовила ФСБ 1 Просмотров: 540
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
 1 Просмотров: 1809
Еще год Беларусь будет жить без оружия
Еще год Беларусь будет жить без оружия Просмотров: 513
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
5
 Просмотров: 3105
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
2
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
2
Зеленский хочет начать отношения с США "с чистого листа"
Голосов: 118
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua