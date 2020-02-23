В ВОЗ обеспокоены распространением коронавируса за пределами Китая

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены количеством новых случаев заболевания коронавирусом, которые не имеют четкой эпидемиологической связи с Китаем.
К таким случаям относятся, например, инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с больными, сообщает издание SBS.
"Всемирная организация здравоохранения заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - пишет издание.
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"Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах со слабыми системами здравоохранения", - добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
От китайского коронавируса Covid-19 по состоянию на 23 февраля успешно вылечились 23858 человек. В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.
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