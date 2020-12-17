В Восточной Европе труднее болеют коронавирусом

Краков в смоге / Onet.pl

Из-за использования худших очистных систем в индустрии и в автомобилях, а также отопления помещений углем, жители стран Южной и Восточной Европы хуже переживают протекания заболевания коронавирусом.

С наступлением холодной и туманной зимней погоды на фоне пандемии Восточная и Южная Европа столкнулась с дополнительной опасностью для здоровья органов дыхания из-за большего загрязнения воздуха. Об этом пишет The Independent.

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Страдают такие страны, как Босния и Герцеговина, Сербия, а также такие члены ЕС - Польша и Хорватия.

В предыдущие годы ООН предупреждала, что люди в больших городах Западных Балкан живут с тревожным уровнем загрязнения воздуха, что сокращает их продолжительность жизни. В этом году проблема осложнилась пандемией COVID-19.

О высоком уровне загрязнения воздуха сообщили в Польше - крупном производителе и потребителе угля для производства электроэнергии. Концентрация опасных пылевых частиц особенно высока в южных, угледобывающих и промышленных районах. Эта проблема давняя в стране. Она является причиной большого количества смертей ежегодно. Но в этом году, как говорят медицинские эксперты, из-за пандемии дела идут хуже.

"Смог похож на отмычку, которая открывает двери инфекциям. Он не только приближает людей к коронавирусу, но также является средством его переноса", - говорит врач Варшавского медицинского университета.

Большая часть Балкан использует уголь для отопления помещений. Гигантские электростанции социалистической эпохи в Боснии и Герцеговине, а также Сербии не имеют современных фильтров. Кроме того, в бедном регионе, пережившем опустошительные войны 1990-х, используют старые авто, которые загрязняют воздух. Плохое архитектурное планирование Сараево и Белграда привело к тому, что перенаселенные города плохо проветриваются.