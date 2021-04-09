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пятница, 09 апреля 2021 17:10

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти принца Филиппа

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В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти принца Филиппа
Из-за смерти принца Филиппа в Великобритании объявили общенациональный траур. Фото: Reuters

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа 9 апреля.

Во всей стране спустили флаги, пишет Metro.

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В течение 8 дней в королевстве не будут принимать новые законы, поскольку королева отходит от государственных дел на период траура.

После похорон Елизавета II продолжит находиться в трауре наедине. Члены монаршей семьи носят траур в течение 30 дней.

"Как опытный водитель принц Филипп помогал управлять королевской семьей и монархией, чтобы она оставалась институцией, безусловно, жизненно важной для равновесия и счастья в нашей жизни", - заявил по этому поводу премьер-министр Борис Джонсон.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

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Дата
09
апреля

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