В Южной Корее хотят запретить есть мясо собак

Ежегодно в стране убивают более 1 млн собак. Фото: DW

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал принять запрет на употребление собачьего мяса в стране.

Офис президента заявил, что многолетняя традиция употребления мяса собак вызывает осуждение и беспокойство у международного сообщества, сообщает The Guardian.

Мясо собак относится к традиционной части корейской кухни. Ежегодно в стране убивают более 1 млн собак ради еды.

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В стране постепенно зарождаются привычки держать собак в качестве домашних любимцев, а не как скот для употребления мяса.

Президент Южной Кореи известный как страстный поклонник собак и держит нескольких у себя дома. В частности, одну собаку он взял из приюта уже после того, как оказался в должности.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ин Чжон обратилась в администрацию президента США Джо Байдена с предупреждением о необдуманных действиях. Она заверила, что Вашингтон не сможет "спать спокойно" следующие 4 года.