В тюрьмах хотят бесплатно раздавать заключенным марихуану

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1269
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2142
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 981
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3735
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2520
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4806
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
4
5
6
3
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Видео
Все видео
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 162
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 324
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8361
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5742
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1008
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 18:04

В тюрьмах хотят бесплатно раздавать заключенным марихуану

  Комментировать
В тюрьмах хотят бесплатно раздавать заключенным марихуану
В тюрьмах планируют давать заключенным марихуану. Фото: racurs

В тюрьмах Великобритании планируют опробовать новшество - систему бесплатной раздачи каннабиса тем, кто зависит от наркотиков.

Таким образом хотят проверить, повлияет ли марихуана на статистику смертности от передозировок и насилия, сообщило издание The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько людей содержатся в тюрьмах и СИЗО Украины

Полицейский комиссар Северного Уэльса Арфон Джонс планирует заменить синтетический наркотик спайс, который заключенные незаконно распространяют на марихуану.

"Если они принимают опиоиды, почему им нельзя прописать каннабис? В конце концов, опиоиды чертовски опаснее каннабиса", - считает Джонс.

Такое решение искоренит нелегальную продажу наркотиков надзирателями в тюрьмах. За 5 лет за подобные преступления осудили около 300 сотрудников тюрем Уэльса и Англии.

В США в штате Мичиган из тюрьмы освободили 63-летнего Уолтера Форбса, которого приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он находился за решеткой более 37 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В тюрьмах хотят бесплатно раздавать заключенным марихуану». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

В Москве издали книгу об истории Украины

Расстреляли конструктора реактивных ракет

Больная собака спасла мальчика

Запустили систему заготовки продовольствия

Старейший боксер в мире погиб в ДТП

Американцы запретили автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 20467
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 12321
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 10594
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 9855
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 8173
Мир
Подстрекательство к мятежу: опубликовали резолюцию об импичменте Трампа
Подстрекательство к мятежу: опубликовали резолюцию об импичменте Трампа Просмотров: 216
Трамп готовил протестантов к беспорядкам целый год - эксперт
Трамп готовил протестантов к беспорядкам целый год - эксперт
 1 Просмотров: 216
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
 Просмотров: 603
Папа Римский Франциск изменил канонический закон и расширил права женщин в церкви
Папа Римский Франциск изменил канонический закон и расширил права женщин в церкви Просмотров: 207
Известнейший проспект Парижа перепланируют
Известнейший проспект Парижа перепланируют Просмотров: 126
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
4
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
2
В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн
2
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Голосов: 739
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть