В тюрьмах хотят бесплатно раздавать заключенным марихуану

В тюрьмах планируют давать заключенным марихуану. Фото: racurs

В тюрьмах Великобритании планируют опробовать новшество - систему бесплатной раздачи каннабиса тем, кто зависит от наркотиков.

Таким образом хотят проверить, повлияет ли марихуана на статистику смертности от передозировок и насилия, сообщило издание The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько людей содержатся в тюрьмах и СИЗО Украины

Полицейский комиссар Северного Уэльса Арфон Джонс планирует заменить синтетический наркотик спайс, который заключенные незаконно распространяют на марихуану.

"Если они принимают опиоиды, почему им нельзя прописать каннабис? В конце концов, опиоиды чертовски опаснее каннабиса", - считает Джонс.

Такое решение искоренит нелегальную продажу наркотиков надзирателями в тюрьмах. За 5 лет за подобные преступления осудили около 300 сотрудников тюрем Уэльса и Англии.

В США в штате Мичиган из тюрьмы освободили 63-летнего Уолтера Форбса, которого приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он находился за решеткой более 37 лет.