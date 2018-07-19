В Турции закончился двухлетний режим чрезвычайного положения

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 72
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 3915
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 738
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2250
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3357
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 128128
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 810
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1998
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1620
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 900
Фото
Все фото
4
17
11
9
8
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Фотограф показал людей с уникальным геном
Фотограф показал людей с уникальным геном
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
В Праге обрушился дом: под завалами оказались трое украинцев
В Праге обрушился дом: под завалами оказались трое украинцев
Ужасная трагедия: обвалился шестиэтажный дом с людьми
Ужасная трагедия: обвалился шестиэтажный дом с людьми
Видео
Все видео
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
В России загорелся торговый центр
В России загорелся торговый центр
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Беркут напал на 10-летнюю девочку
Беркут напал на 10-летнюю девочку
Вегана осудили за любовь к свинье
Вегана осудили за любовь к свинье
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 72
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 297
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2250
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1548
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3438
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1746
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 08:34

В Турции закончился двухлетний режим чрезвычайного положения

  Комментировать
В Турции закончился двухлетний режим чрезвычайного положения
Власть страны 7 раз продолжала действие чрезвычайного положения. Фото: REUTERS

В Турции официально завершилось действие чрезвычайного положения, которое ввели два года назад после попытки государственного переворота.

Об этом сообщает издание Anadolu.

"Турция сняла свое двухлетнее чрезвычайное положение с четверга с 1:00 утра по местному времени", - говорится в сообщении.

В случае необходимости власти могут снова продолжить чрезвычайное положение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган победил на президентских выборах

Правительство Турции объявило чрезвычайное положение впервые 20 июля 2016 года после попытки военного государственного переворота. По убеждению власти, его организовала организация FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Ее в Турции называют террористической.

Режим чрезвычайного положения в Турции продолжали семь раз. Во время его действия во всех государственных учреждениях ввели новые правила, в стране прошли массовые увольнения с госслужбы и аресты. По официальным данным, было арестовано 160 тыс. человек, более 70 тыс. взяли под стражу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Турции закончился двухлетний режим чрезвычайного положения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Первая велогонка продолжалась почти сто часов

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 130181
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 74962
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 64642
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 48585
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 43457
Больше всего комментируют
11
Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
9
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
6
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
Голосов: 63
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua