В Турции закончился двухлетний режим чрезвычайного положения

Власть страны 7 раз продолжала действие чрезвычайного положения. Фото: REUTERS

В Турции официально завершилось действие чрезвычайного положения, которое ввели два года назад после попытки государственного переворота.

Об этом сообщает издание Anadolu.

"Турция сняла свое двухлетнее чрезвычайное положение с четверга с 1:00 утра по местному времени", - говорится в сообщении.

В случае необходимости власти могут снова продолжить чрезвычайное положение.

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Правительство Турции объявило чрезвычайное положение впервые 20 июля 2016 года после попытки военного государственного переворота. По убеждению власти, его организовала организация FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Ее в Турции называют террористической. Режим чрезвычайного положения в Турции продолжали семь раз. Во время его действия во всех государственных учреждениях ввели новые правила, в стране прошли массовые увольнения с госслужбы и аресты. По официальным данным, было арестовано 160 тыс. человек, более 70 тыс. взяли под стражу.