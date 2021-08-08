В Турции не осталось лесных пожаров, которые б представляли угрозу для городов

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Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что на данный момент не осталось лесных пожаров, которые бы представляли угрозу для населенных пунктов.

При этом продолжается борьба с пятью пожарами из 240. Об этом сообщает A Haber.

"На данный момент нет пожаров, которые представляют угрозу населенным пунктам. Сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены", - заявил министр.

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Министр добавил, что власти рассматривает возможность отправки пожарных самолетов в Грецию, где в последние дни бушуют лесные пожары.

На прошлой неделе начались возгорания в лесах Турции. 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах страны, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями. Новые очаги возгораний возникли и вблизи Бодрума.