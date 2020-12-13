В стране зафиксировали шесть землетрясений за сутки

Предсказать время и место землетрясения невозможно. Фото: DW

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 2,9.

Это уже шестая сейсмоподия в регионе, зафиксирована 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

"Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмоподии случаются по всему миру ежедневно. Они не несут никаких последствий ", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, точно предсказать время и место землетрясения невозможно.

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Первые подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали в 00:30 по московскому времени в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Следующий землетрясение произошло в 12:15 магнитудой 3,7 в 45 км к юго-востоку от Грозного. Позже подземные толчки также были зарегистрированы в 14:40 магнитудой 4,1, в 15:08 магнитудой 3,1, а также в 16:05 магнитудой 3,8.

В Пресс-служба МЧС сообщили, что сообщение о пострадавших или какие последствия землетрясения в ведомство не поступало.

У восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8.