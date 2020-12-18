В стране ввели комендантский час в новогоднюю ночь

Правительство Португалии сообщил о введении комендантского часа в новогоднюю ночь. Фото: Reuters

В Португалии объявили о введении комендантского часа в новогоднюю ночь.

Соответствующее решение правительство приняло из-за ситуации с коронавируса. Об этом сообщает The Portugal News.

Премьер-министр страны Антониу Коста заявил, что правительству пришлось сократить масштабы празднования Нового года несмотря на введенные 15 дней назад карантинные ограничения.

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Комендантский час будет действовать с 23:00 31 января до 6:00 1 января. В то же время, будет введен запрет на передвижение по дорогам общего пользования с 1 по 3 января с 13:00.

"С 31 декабря по 4 января между муниципалитетами по всей стране запретили передвижения независимо от ситуации с распространением коронавируса. Исключением будут ситуации, связанные со здоровьем и другими крайне важными причинами", - говорится в сообщении.

В Польше с 28 декабря до 17 января будет действовать общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса. На Новый год с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января введен комендантский час.