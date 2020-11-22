В стране уничтожат тысячи норок с коронавирусом

Коронавирус обнаруживают на норковых фермах по всей Европе. Фото: Reuters

Франция впервые обнаружила присутствие коронавируса на норковой ферме в Eure-et-Loir.

Так, всех животных на ферме уничтожат. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства страны, передает Le Figaro.

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Из четырех норковых ферм в стране на одной отсутствует вирус. На двух ведутся анализы, результаты которых ожидаются в течение недели.

Несколько европейских стран уже сообщили о заражении норковых ферм коронавируса, что мутировал. Вирус обнаружили в Дании, а также в Нидерландах, затем в Швеции и Греции, а отдельные случаи были выявлены в Италии и в Испании.

В Дании уничтожены все норки с коронавирусом. В стране инфекцию обнаружили на 284 норковых фермах, еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.