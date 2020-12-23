Премьер Биньямин Нетаньяху (слева) и его партнер по коалиции, лидер "Синих и белых" Бенни Ганц (справа) / CNN

Израильское правительство ушло в отставку. Теперь в стране состоятся 4-е выборы за 2 года. Возможная дата - 23 марта 2021-го.

Премьер Биньямин Нетаньяху и его партнер по коалиции, лидер партии "Синих и белых" Бенни Ганц, обвиняют друг друга в крушении правительства, который правил страной 7 месяцев. Об этом пишет CNN.

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После 3 предыдущих безрезультатных парламентских выборов и с началом 1-й волны пандемии коронавируса, Ганц согласился присоединиться к Нетаньяху в апреле. Они создали так называемый чрезвычайное коалиционное правительство. Оно действовало на фоне постоянных обвинений премьера Натаньяху в коррупции.

Согласно коалиционному соглашению, пост премьера в правительстве должен был быть ротационный между 2 лидерами партий. Нетаньяху должен был служить первым, а затем уступит место Ганцу через 18 месяцев. Однако партнеры по коалиции не смогли согласовать вовремя бюджет на 2021 год. Поэтому провалили его голосования.

Парламентское большинство в Кнессете не смогло также договориться о принятии законопроекта, который продолжил бы крайний срок для достижения бюджетного соглашения. Поэтому правительство подало в отставку. Теперь оно будет действовать в формате исполняющего обязанности до формирования нового кабинета министров.

Опросы общественного мнения показывают, что партия Нетаньяху "Ликуд" вновь имеет шансы получить большинство мест в парламенте на следующих выборах. Если лидеру этой партии удастся договориться о коалиции с какой-то из партий, то Натаньяху снова станет главой правительства.

В общем, Натаньяху чуть ли не дольше все возглавляет Израиль за его историю - он руководит коалиционными правительствами с 2009-го.