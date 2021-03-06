В стране хотят легализовать марихуану

В Мексике могут легализовать каннабис. Фото: Reuters

Бывший президент Мексики Висенте Фокс заявил, что ожидает, что Конгресс примет новый закон о легализации марихуаны.

Это позволит создать один из крупнейших в мире рынков марихуаны, передает Reuters.

Законопроект также будет означать серьезные сдвиги в стране, которая на протяжении многих лет подвергается насилию между враждебными наркокартелями.

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Документ будет обсужден в понедельник. Он должен был быть утвержден в декабре, но был отложен.

В тюрьмах Великобритании планируют опробовать новшество - систему бесплатной раздачи каннабиса зависимым от наркотиков. Таким образом хотят проверить, повлияет марихуана на статистику смертности от передозировок и насилия.