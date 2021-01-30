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суббота, 30 января 2021 22:53

В США женщина хотела застрелить Нэнси Пелоси

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В США женщина хотела застрелить Нэнси Пелоси
Американку вычислили благодаря видеозаписи, которую она послала своим детям. Фото: flickr.com

В США арестовали женщину, которая заявляла о намерении убить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Подозреваемая принимала участие в штурме Капитолия.

По данным The Washington Post, женщину арестовали в пятницу. Американку вычислили благодаря видеозаписи, она послала своим детям.

"Мы вломились в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но мы не нашли ее", - приводит издание цитаты из видео.

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Газета отмечает, что женщина пыталась избавиться видеозаписей, сделанных ею внутри Капитолия, и сказала детям, чтобы они удалили со своих телефонов снимки, которые она им отправляла. Таким образом она пыталась помешать сотрудникам правоохранительных органов выявить эти кадры с ее участием.

6 января толпа сторонников Дональда Трампа обратился к штурма Конгресса США в момент, когда законодатели утверждали официальные результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Членов Конгресса эвакуировали, заседание было перенесено из-за физической угрозу законодателям.

Тогда правоохранители обнаружили взрывные устройства возле Капитолия.

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