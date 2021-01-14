В США успешно запустили пассажирскую ракету

Многоразовую ракету-носитель удалось успешно запустить, а потом посадить. Фото: flickr.com/nasafo

Компания Blue Origin успешно запустила многократную ракету-носитель New Shepard с пассажирской капсулой.

Видео запуска, полета и посадки опубликовали в четверг, 14 января.

Первоначально запуск и посадку осуществила ракета New Shepard, для которой этот полет был первым. Она подняла обновленную капсулу для пассажиров, которая после отсоединения от ракеты также успешно приземлилась. При этом внутри капсулы находился только манекен.

"Поздравляем команду Blue Origin с еще одним успешным запуском. На один шаг ближе", - говорится на странице компании в Twitter.

С Международной космической станции на Землю экипаж направил 12 бутылок французского бордо. Также отправили несколько сотен гроздей винограда, которые год назад оказались на МКС для исследования.