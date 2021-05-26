В США сообщили, откроют ли границу для туристов вслед за Европой

США не спешат пускать в страну вакцинированных иностранных туристов. Фото: Reuters

Соединенные Штаты пока не планируют открывать границу для иностранцев.

"Сейчас мы не имеем сообщений об отмене действующих ограничений на путешествия", - ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, на вопрос, возьмут ли США пример с Европы, где уже объявили о намерении открыть границы для вакцинированных туристов.

"Я бы сказала, что мы, конечно, хотели бы восстановления поездок между США, Европой и другими странами по всему миру. Но мы очень внимательно относимся к тому, чтобы сделать все возможное для сохранения безопасности американцев", - резюмировала Псаки.

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ЕС принял решение о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать информацию о вакцинации, проведение тестов на коронавирус или о приобретенном иммунитете после перенесенной болезни. Такие документы должны открыть возможность для возобновления путешествий в пределах Европейского Союза.