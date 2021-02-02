В США разрешили носить с собой любые наркотики

Американский штат Орегон стал первым в США, где отменили уголовную ответственность за хранение любых наркотиков.
Инициативу продвигала организация НКО Drug Policy Alliance, которая сообщила о решении на своем сайте.
По словам активистов, решение "значительно улучшит доступ к лечению, реабилитации, услуг по снижению вреда и другого".
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"Закон направлен на защиту людей от преследований, нападений и уголовной ответственности со стороны государства за употребление наркотиков", - прокомментировала исполнительный директор организации Кассандра Фредерик.
По ее мнению, теперь граждане могут рассчитывать на соответствующую поддержку. Жители Орегона могут проносить с собой небольшое количество марихуаны, кокаина, героина и других тяжелых наркотиков.
Изменения в закон вступили в силу 1 февраля. Теперь наличие определенного объема наркотиков, в зависимости от вида, будет караться штрафом до $100 или прохождением оценки на наличие наркотической зависимости.
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