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вторник, 02 февраля 2021 18:03

В США разрешили носить с собой любые наркотики

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В США разрешили носить с собой любые наркотики
В штате Орегон позволили хранение наркотиков. Фото: Lori

Американский штат Орегон стал первым в США, где отменили уголовную ответственность за хранение любых наркотиков.

Инициативу продвигала организация НКО Drug Policy Alliance, которая сообщила о решении на своем сайте.

По словам активистов, решение "значительно улучшит доступ к лечению, реабилитации, услуг по снижению вреда и другого".

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"Закон направлен на защиту людей от преследований, нападений и уголовной ответственности со стороны государства за употребление наркотиков", - прокомментировала исполнительный директор организации Кассандра Фредерик.

По ее мнению, теперь граждане могут рассчитывать на соответствующую поддержку. Жители Орегона могут проносить с собой небольшое количество марихуаны, кокаина, героина и других тяжелых наркотиков.

Изменения в закон вступили в силу 1 февраля. Теперь наличие определенного объема наркотиков, в зависимости от вида, будет караться штрафом до $100 или прохождением оценки на наличие наркотической зависимости.

На Ровенщине разоблачили мужчину, который устроил в гараже нарколабораторию.

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Дата
02
февраля

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