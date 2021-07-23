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пятница, 23 июля 2021 03:31

В США раскритиковали Китай, который не принял план ВОЗ

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В США раскритиковали Китай, который не принял план ВОЗ
В США раскритиковали Китай. Фото: Укринформ

Отказ Пекина от плана ВОЗ, который предусматривает второй этап изучения происхождения Covid-19 в Китае, считают безответственным поступком.

"Их позиция безответственная и откровенно опасна ... Сейчас не время уклоняться", сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина.

В четверг заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и Пекин не согласен с этим планом.

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На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Ґебреесус призвал Китай к открытому сотрудничеству.

В ВОЗ заявили, что преждевременно исключать связь происхождения пандемии Covid-19 и утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Организация "просит Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать".

В свою очередь Китай не будет следовать плану Всемирной организации здравоохранения во время второго этапа расследования о происхождении пандемии коронавируса.

ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке", заявил заместитель председателя Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исин. "Надеемся, ВОЗ серьезно рассмотрит предложения китайских экспертов и будет исследовать происхождение вируса без политического вмешательства", - сказал он.

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