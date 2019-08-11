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воскресенье, 11 августа 2019 19:21

В США полиция предотвратила массовую стрельбу в супермаркете

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В США полиция предотвратила массовую стрельбу в супермаркете
Во Флориде арестовали мужчину, который угрожаk устроить стрельбу в супермаркете. Фото: News

В американском штате Флорида арестовали мужчину, который в соцсетях угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart.

Злоумышленника зовут Ричард Клейтон, ему 26 лет. Об этом сообщает американский телеканал АВС.

"Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы, и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты", - отметили в департаменте законодательного надзора штата.

Как отмечается, мужчину арестовали 9 августа после того, как 6 августа он предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".

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Aрест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов и после серии массовых расстрелов в трех городах.

В мечети в коммуне Берум возле Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения. Очевидцы описали нападающего мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

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