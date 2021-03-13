В США ожидают самый большой снегопад за последние 10 лет

Рекордные снегопады ожидают в США. Фото: Reuters

США охватит снежной циклон. Большие снегопады прогнозируют на этих выходных в центральных американских штатах.

"Суровая погода, исторические снегопады и наводнения прогнозируются в течение ближайших дней в районах центральной части США - от Скалистых гор до долины реки Миссисипи", - говорится в сообщении телеканала CNN.

Жителям страны рекомендуется воздержаться от путешествий. В частности, предупреждается о возможной остановке движения на трех федеральных транспортных артериях, а также дорогах местного значения.

"Ожидается возникновение от очень сложных до невозможных условий для путешествий по всему юго-восточному штату Вайоминг и в штате Небраска. Ожидаются также длительное отсутствие света на улицах, низкая видимость и возможные отключения электроэнергии", - заявили в метеорологической службе США в штате Вайоминг.

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Отмечается, что циклон, который передвигается с медленной скоростью, может вызвать наибольший снегопад за последние десятилетия для восточных Скалистых гор и западных равнин в течение выходных.

В конце февраля США охватил зимний циклон, который принес рекордно низкие показатели температур в центральной и южной части США.