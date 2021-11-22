В США отреагировали на слова президента Болгарии о Крыме

США осудили заявление Радева. Фото: Reuters

США обеспокоены заявлением президента Болгарии Румена Радева, что временно оккупированный Крым является российским.

Об этом сообщило посольство США в Софии в Facebook.

"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО непоколебимы и едины относительно того, что несмотря на продолжающиеся попытки России аннексировать полуостров и его оккупацию, Крым - это Украина", - заявило посольство США.

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В ведомстве напомнили, что в августе все участники саммита "Крымской платформы", включая Болгарию, заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

В Болгарии во втором туре президентских выборов победил Румен Радев. Он считает временно оккупированный Крым российским. О результатах выборов свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По итогам обработки 99,82% протоколов, за Радева проголосовали 66,7% избирателей.