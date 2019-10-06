В США на фестивале "Октоберфест" прогремели взрывы

Причиной взрывов стали неисправности электрики. Фото: скриншот

В США на фестивале "Октоберфест" в городе Хантингтон-Бич произошло несколько взрывов.

В результате инцидента пострадали двое посетителей и два пожарных. Всего на мероприятии находились сотни людей. Об этом сообщает NBC.

Причиной взрывов стала поломка трансформатора. Как отмечается, примерно за 15-20 минут до инцидента кто-то позвонил в пожарную службу после того, как огни на западе начали мигать. Экипаж из четырех спасателей отправился исследовать подвальное помещение, где находился трансформатор. Когда они туда спустились, произошел первый взрыв. Затем последовали еще два. Очевидцы утверждают, что они сопровождались выбросами языков пламени высоко в воздух. Также из-за аварии произошло массовое отключение света.

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BREAKING VIDEO: One of three explosions at Oktoberfest event in Huntington Beach, California pic.twitter.com/kIaNoWBW1k — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 6 жовтня 2019 р.

Explosion at Oktoberfest captured on videotape. One witness described the scene as "pandemonium" with people screaming and trying to flee https://t.co/aGRvyztvIN pic.twitter.com/lj3efqNJRk — CBS Los Angeles (@CBSLA) 6 жовтня 2019 р.

В Австрии 25-летний мужчина убил свою бывшую 19-летнюю девушку, ее семью и нового 24-летнего парня. Индидент произошел в альпийском курортном городе Кицбюэль.