В США готовятся вооруженные акции протеста

В столицах всех 50 штатов США и в Капитолии от 16 до 20 января готовятся вооруженные акции протеста. Фото: REUTERS

В столицах всех 50 штатов США и непосредственно в Капитолии от 16 до 20 января готовятся вооруженные акции протеста.

Организаторы акций протеста призывают к захвату судов всех уровней и административных зданий, если президент Дональд Трамп будет отстранен от власти ранее 20 января - дня инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в докладе ФБР от 29 декабря, который оказался в распоряжении телеканала ABC и Yahoo News.

Отмечается, что известная Бюро вооруженная группа планирует отправиться в Вашингтон 16 января. Повторный протест у Капитолия начнется 17 января.

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"Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США с помощью 25-й поправки, то произойдет мощное восстание", - говорится в документе.

Группа также планирует "брать штурмом" правительственные офисы в каждом штате в день вступления Джо Байдена в должность.

Демократическое большинство в Палате представителей американского Конгресса будет голосовать за импичмент президента Дональда Трампа в среду, 13 января. В понедельник демократы в нижней палате внесли резолюцию, предусматривающую импичмент для Трампа, если вице-президент Пенс не применит ближайшие дни поправки 25 к Конституции США, которая предусматривает отстранение "недееспособного" президента от власти.