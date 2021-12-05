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воскресенье, 05 декабря 2021 13:18

"В случае российской агрессии против Украины "Северный поток-2" следует немедленно свернуть", - глава крупнейшей фракции Европарламента

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&quot;В случае российской агрессии против Украины &quot;Северный поток-2&quot; следует немедленно свернуть&quot;, - глава крупнейшей фракции Европарламента
"Газпровод "Северный поток-2" должен быть немедленно закрыт после возможной российской агрессии против Украины" - глава "Европейской народной партии" / Getty Images

Глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейской народной партии" Манфред Вебер заявил, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно свернуть проект "Северный поток -2".

Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток – 2" конец. Ввод в эксплуатацию тогда исключен. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить. Эта ситуация является проверкой для НАТО и всего западного сообщества. Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если что-то сделает против Украины", - заявил Вебер.

Строительство "Северный поток – 2", проходящее по дну Балтийского моря и имеющее длину 1234 км или 2468 км по двум нитям, завершено. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако газ по нему пока не перекачивают.

В середине октября немецкий регулятор "Федеральное агентство по сетям" приостановило процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов.

"Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Немецкое "Федеральное агентство по сетям" отмечает, что при запуске без сертификации грозит штраф около 1 млн евро.

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Дата
05
декабря

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