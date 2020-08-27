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четверг, 27 августа 2020 07:57

В Сирии российский БТР протаранил броневик американцев

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В Сирии российский БТР протаранил броневик американцев
В Сирии группа военных РФ на БТР и вертолетах устроила преследование двух бронемашин США. Фото: скриншот @ RALee85 / Twitter

В Сирии в результате дорожно-транспортного происшествия с российским патрулем пострадали 4 американских военнослужащих.

Российский БТР намеренно протаранил бронемашину США. В результате члены экипажа получили сотрясения мозга. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

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Предварительно, инцидент произошел 25 августа в районе, где ранее российские военные обязались прекратить свои операции. Группа российских военных на вертолетах, БТР и бронемашинах с российскими флагами преследовала группу из нескольких бронемашин с американскими флагами. Впоследствии российские бронемашины опередили американцев и заблокировали им путь.

Ситуацию в телефонном разговоре обсудили председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли с главой Генерального штаба России Валерием Герасимовым. Детали беседы остаются в тайне.

Недавно в Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации. В Минобороны РФ информацию о гибели генерала подтвердили. В то же время, уточнили, что при подрыве еще трое российских военнослужащих получили ранения.

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