В Сингапуре умер украинский моряк

Моряк умер от осложнений вызванных коронавирусом. Фото: ua.news

1 августа в Сингапуре от осложнений вызванных коронавирусом умер гражданин Украины.

34-летний мужчина был членом команды моряков, которая прибыла в страну 29 июля. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Сингапура.

"Еще 25 июля у него поднялась температура, появились лихорадка, кашель и вялость, а 31 июля - одышка", - говорится в сообщении.

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1 августа моряка доставили в клинику, где подтвердили коронавирус. Мужчина скончался в тот же день.

Погибший мужчина родом из Одессы. Он был членом экипажа контейнеровоза CMA CGM SORBONNE.

"Зная специфику репатриации тел во время пандемии, могу предположить, что возникнут сложности. Очень часто ковидних кремируют, а если родственники откажутся, есть вероятность вообще тело не получить", - заявил морской юрист Николай Гольбин.

За последние сутки в Украине обнаружили 827 новых больных коронавирус. Из них детей - 68, медработников - 26. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2254361 человек. Умерли 52 981 пациент, из них 26 - за последние сутки.