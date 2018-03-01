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четверг, 01 марта 2018 02:57

В штате Джорджия учитель устроил стрельбу в школе

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В штате Джорджия учитель устроил стрельбу в школе
В США учитель устроил стрельбу. Фото: РБК

В школе в американском штате Джорджия учитель социальных наук открыл стрельбу.

В результате стрельбы никто не пострадал - никого не было в аудитории. Между тем отмечается, что одна девушка получила травму ноги, когда школу эвакуировали, сообщает ABC News.

Представитель местной полиции Брюс Фрейзер заявил, что учителя задержали после того, как он около полчаса сопротивлялся стражам порядка.

Стрелок - 53-летний учитель Джесси Рэндалл Дэвидсен, который также работает в школе комментатором в школьном футболе.

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Напомним, что в результате стрельбы в городе Паркленд штата Флорида погибло 17 человек. Пятеро раненых - в тяжелом состоянии.

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