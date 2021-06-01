В самолетах предлагают необычно располагать кресла

Сиденья эконом-класса Chaise Longue для салонов эконом-класса / Crystal Cabin Awards

Дизайнеры кресел в самолетах придумывают инновационные концепции салонов эконом-класса, в попытке увеличить возможное количество пассажиров.

В номинации за лучший дизайн салонов в премии Crystal Cabin Awards на победу претендует проект кресел эконом-класса Chaise Longue, который предусматривает двухуровневую кабину. Об этом пишет CNN.

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Автор дизайна - студент 21-летнийАлехандро Нуньес Висенте, родом из Испании. Он учится в Делфтском университете Нидерландов. Висенте говорит, что его опыт путешествий по Европе в эконом-классе частично вдохновил на эту идею. Устав от нехватки места для ног, понял, что подъем переднего ряда сидений на определенную высоту решит проблему. В его дизайне отсутствует верхний багажный отсек, что дает больше места для сидений высокого уровня. Вместо этого багаж хранится в отсеках под сиденьями.

"Преимущество нижнего ряда, пассажиры могут расслабиться, вытянув ноги", - говорит Висенте.

Конструкция сидений предлагает больший угол наклона, регулируемую спинку и изменение сопротивления для шеи, чтобы обеспечить дополнительный комфорт.

Дизайн был в разработке перед пандемией, но дизайнер считает, что его примут после пандемии Covid-19. Детали сидений спроектированы так, чтобы их можно было легко снять, что позволяет переделать коммерческий самолет в грузовой.

Висенте работает над воплощением дизайна в жизнь в сотрудничестве с профессорами делфтского университета. Следующим шагом будет разработка тестовых прототипов. Это внутренний университетский проект. Он еще не был официально представлен авиакомпаниям. Однако некоторые компании уже заинтересовались.