В самого татуированного мужчины страны 98% тела в тату

Вольфганг Кирш / Bild

Немецкий пенсионер Вольфганг Кирш, 72 года, за 20 года сделал 86 татуировки и покрыл ими 98% тела.

Бывшему почтальону из ГДР пришлось дождаться падения Берлинской стены, чтобы сделать первую татуировку. Об этом пишет The Daily Mail.

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Мужчина называет себя Магнето. Он покрыл татуировками все тело, кроме ступней. Он официально самый татуированный человек в Германии.

Магнето говорит, что не мог делать татуировки, работая на почте в ГДР, и ему пришлось ждать воссоединения страны, чтобы получить первые тату. Некоторые из пирсингов мужчины намагниченные и могут захватывать скрепки, из-за чего получил свое прозвище.

Пенсионер покрыл тату лицо, руки, туловище, спину и ноги. Просидел под иглой целом 720 часов. Начал делать их в 46 лет. Страсть обошлась ему в 25 тыс. е. Ему даже сделали тату на глазах у черный цвет.