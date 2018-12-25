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вторник, 25 декабря 2018 12:43

В рождественской проповеди Папа Римский осудил жадность

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В рождественской проповеди Папа Римский осудил жадность
Папа Римский Франциск провел традиционную проповедь по случаю Рождества Христова. Фото: Vatican News

Папа Римский Франциск провел традиционную проповедь по случаю Рождества Христова, которое католики празднуют 25 декабря. В этом году обращения понтифика было посвящено материальному состоянию людей, сообщает Vatican News.

"Человек стал жадным и ненасытным. Владеть, наполниться вещами становится для многих смыслом жизни. Ненасытная алчность пронизывает человеческую историю до этого парадокса, когда незначительное количество людей роскошно пируют, а многие не имеют хлеба, чтобы жить", - подытожил он последствия указанного греха и призвал людей в развитых странах жить более простой и менее материалистической жизнью.

Папа Римский напомнил, что Иисус Христос родился в бедности в конюшне, и это, по его мнению, должно заставить каждого задуматься о смысле жизни.

"Перед яслями понимаем, что жизнь насыщают не блага, а любовь, Не прожорливость, но милосердная любовь: не избыток, чтобы им гордиться, а простота, которую следует беречь", - подчеркнул он, добавив, что рождение Христа указывало на новый способ жить "не путем потребления и накопления, а путем обмена и раздачи".

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В конце проповеди понтифик произнес традиционное рождественское благословение "Граду и миру" (Urbi et Orbi).

Напомним, 25 декабря христиане западного обряда (преимущественно католики и протестанты) отмечают праздник Рождества Христова - один из важнейших христианских праздников. Этот день в более чем 100 странах мира считается государственным выходным

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Дата
25
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