В России заговорили о возвращении смертной казни

В РФ допустили, что в стране могут снова разрешить смертную казнь. Фото: pixabay.com

В Российской Федерации задумались о возможном возвращении смертной казни.

Об этом заявил глава конституционного суда РФ Валерий Зорькин, пишет "Коммерсантъ".

Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл". В ней не исключает возможности возвращения в Россию смертной казни.

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Чиновник считает, что введение моратория на высшее наказание в свое время стало "уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны".

"То обстоятельство, что КС принял решение, что делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - подчеркнул Зорькин.

Он напомнил, что формально смертная казнь в стране не упразднена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.

Беларусь - единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С 1991 года там было вынесено более 300 смертных приговоров.