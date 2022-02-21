В России "уничтожили" вымышленную диверсионно-разведывательную группу из Украины

Украина отрицает вторжение на территорию РФ. Фото: Pexels

В России сообщили о попытке нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины.

Будто бы на границе уничтожили пятерых нарушителей, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Две боевые машины пехоты ВСУ зашли на территорию России для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы. Огнем из российских противотанковых средств обе машины были уничтожены", - говорится в сообщении.

В Украине эту информацию опровергли. В правительственных структурах неоднократно сообщали, что наступления ВСУ не будет.

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"Решительно опровергаю фейк российской пропаганды о том, что пятеро украинских диверсантов на двух БМП напали на российскую пограничную заставу и были уничтожены. Они были не на БМП, а на БЛТ - боевых летающих тарелках!" - прокомментировал советник министра МВД Антон Геращенко в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных районов Донбасса. "Военно-политическое руководство государства не проводит и не планирует военную операцию на Востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант освобождения территорий - политико-дипломатический", - сказал он.