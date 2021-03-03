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среда, 03 марта 2021 08:58

В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео

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В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России водонапорная башня раздавила УАЗ ремонтников. Фото: скриншот с видео

В России водонапорная башня раздавила автомобиль УАЗ ремонтников, пока те выполняли работы на ней.

Происшествие случилось в Тверской области. Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал Baza.

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"Эпическая попытка ремонта водонапорной башни в Тверской области. Ремонта не получилось, башни больше нет. Машины ремонтников, кстати, тоже", - говорится в сообщении.

На момент падения в УАЗе никого не было. В результате инцидента никто не пострадал. Однако автомобиль ремонту уже не подлежит.

В Иркутской области России обледеневшую дорогу посыпали песком, в котором местные жители обнаружили человеческие кости. Фото ужасных находок моментально разлетелись по соцсетях. Только после этого правоохранители начали расследовать дело.

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