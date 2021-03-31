В России пенсионер обстрелял силовиков из окна, а затем сгорел заживо

Пенсионер обстрелял силовиков из окна. Фото: скриншот

61-летний мужчина с Мытищ, Россия, из окон собственного дома обстрелял полицейских и работников ФСБ, которые приехали с обыском.

Видео с места событий опубликовали в Facebook.

Силовики приехали к мужчине, чтобы проверить его причастность к незаконной продаже оружия. На подмогу прибыли сразу 3 спецподразделения Росгвардии.

Пенсионер забаррикадировался в квартире, отстреливался из автомата и бросал гранаты из окна.

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Силовики начали штурм, используя гранатомет. В результате в доме пенсионера возник пожар. Мужчина сгорел.

Операция длилась более 9 часов. Один из силовиков ранен. Российские СМИ сообщают, что погибший пенсионер ранее был владельцем 2 охранных фирм и с тех пор мог хранить оружие.

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