В России пенсионер обстрелял силовиков из окна, а затем сгорел заживо

61-летний мужчина с Мытищ, Россия, из окон собственного дома обстрелял полицейских и работников ФСБ, которые приехали с обыском.
Видео с места событий опубликовали в Facebook.
Силовики приехали к мужчине, чтобы проверить его причастность к незаконной продаже оружия. На подмогу прибыли сразу 3 спецподразделения Росгвардии.
Пенсионер забаррикадировался в квартире, отстреливался из автомата и бросал гранаты из окна.
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Силовики начали штурм, используя гранатомет. В результате в доме пенсионера возник пожар. Мужчина сгорел.
Операция длилась более 9 часов. Один из силовиков ранен. Российские СМИ сообщают, что погибший пенсионер ранее был владельцем 2 охранных фирм и с тех пор мог хранить оружие.
На бульваре Даниила Галицкого в Тернополе мужчина устроил стрельбу.
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