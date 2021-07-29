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четверг, 29 июля 2021 22:23

В России партия Жириновского выдвинула на выборы сторонника Гитлера

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В России партия Жириновского выдвинула на выборы сторонника Гитлера
В России в депутаты баллотируется сторонник Гитлера. Фото: Telegramkazansky

В России партия скандального Владимира Жириновского выдвинула на выборы в Орловской области Антона Раевского - известного сторонника идей Адольфа Гитлера.

Раевский открыто говорит о своих предпочтениях, его называют неонацистом. Об этом сообщил представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский в Телеграмм.

Как отмечается, Раевский набил на себе портрет Гитлера. Кроме того, человек воевал на Донбассе.

"Но только не перепутайте. Фашизм в Украине, конечно же. А в России - это такой антифашизм", - написал Казанский.

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Как отмечается, Антону Раевскому еще в 2014 году запретили въезд в Украину. Причина - разжигание межнациональной вражды и публичные призывы убивать украинский и евреев. Служба безопасности Украины установила, что Раевский, находясь в Одессе, пытался создать диверсионно-подрывную группу из жителей области для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Он готовил материалы с публичными призывами ввести на территорию Одесской российские войска из Приднестровья.

Российский скандальный политик Владимир Жириновский предложил ввести ограничения в весе для чиновников и простых граждан на законодательном уровне.

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