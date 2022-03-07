В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы

Министр обороны России Сергей Шойгу может быть назначен виновным в провале "сделки" в Украине.

Такие данные поступают из Москвы, написал бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев.

"По последним данным из Москвы, козлом отпущения за провал оккупации Украины назначен министр обороны Сергей Шойгу. Сейчас "вскроются" коррупция и приписки в армии. Заодно и конкурента уберут", - говорится в сообщении.

Информацию об возможной отставке Шойгу опубликовал в своем телеграмм-канале и политтехнолог Тарас Березовец.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.