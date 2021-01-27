В России начинается трансфер власти из-за проблем со здоровьем Путина - разведка Украины

Путину сложно выступать публично. Фото: Reuters

В Кремле "из-за все более очевидных проблем со здоровьем" президента РФ Владимира Путина начинается трансфер власти.

В отчете украинской Службы внешней разведки сообщили, что ему сложно выполнять публичные функции главы государства.

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"Независимо от конкретного варианта "Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин – тандем", "наследник Путина" и так далее, базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него", - отметили в разведке.

По мнению представителей СВР, стратегическая цель России в отношении Украины это воспроизведение "СССР 2.0". Также одна из задач России не дать Украине сблизиться с Западом для евроинтеграции или интеграции в НАТО.

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме сегодня, 27 января, продлить соглашение российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях - ДСНВ.