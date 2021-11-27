В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие

В русском Дзержинске Нижегородской области на заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов.

Начался пожар площадью в 900 квадратных метров. Об этом сообщает "Интерфакс".

Двое работниц предприятия пострадали, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Основной причиной инцидента считают нарушение производственного процесса в цехе, где производили ацетон.

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Из всей продукции, производимой на предприятии, на оборонную приходится 30%. Остальное – это химическая продукция, промышленные взрывчатые вещества, продукция машиностроения.

В 2018 году на заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова уже происходил взрыв в здании утилизации мин. Из-за него тогда возник пожар, шесть человек погибли. Начальнику цеха завода предъявили обвинение в нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах.

В 2020 году произошла разгерметизация емкости с ацетоном, три человека попали в больницу.

Завод им. Я. М. Свердлова – российское оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонительная продукция занимает около 30% от общего объема производства предприятия. Остальные приходятся на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.