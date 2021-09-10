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В России и Беларуси начались совместные военные учения "Запад-2021".

Они продлятся до 16 сентября, сообщает "Європейська правда".

Учения будут проходить на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.

На территории Беларуси в учениях примут участие 2,5 тыс. российских военных, сообщает официальный Минск. На Западе называют эти данные сильно заниженными.

Всего в учениях принимают участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Из них 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 15 кораблей.

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Министерство обороны Беларуси ранее заявил, что учения будут базироваться на сценарии, когда две страны подвергаются нападению.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает поставок вооружения и техники российского производства. Это десятки самолетов, вертолетов и средств ПВО. В Беларусь прибыли российские истребители СУ-30СМ. Они будут нести дежурство по охране воздушных границ.