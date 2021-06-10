В России автобус врезался в остановку. Есть жертвы

В России автобус врезался в остановку. Фото: RUSSIAN STATE ROAD SAFETY INSPECTORATE

В закрытом городе Лесной в Свердловской области, Россия, автобус врезался в остановку, на которой его ждали работники предприятия государственной корпорации "Росатом". Травмы получили 15 человек.

Об этом сообщил BBC.

Вероятно, у автобуса отказали тормоза. Служебный автомобиль марки ПАЗ протаранил ворота предприятия и сбил людей, ожидавших на остановке.

"Погибли 6 человек. Более 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - прокомментировал представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

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Закрытый город Лесной ранее был известен как Свердловск-45, там находится "Електрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса корпорации "Росатом". Он расположен примерно в 240 км от Екатеринбурга.

На момент аварии в автобусе находились 48 человек. Прокуратура города Лесной будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский осмотр.

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