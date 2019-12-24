В РФ провели учения по изоляции интернета

В России готовятся к закрытию интернета. Фото: Корреспондент

В России прошли учения, предусмотренные законом об изоляции Рунета.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов заявил, что учения показали готовность государственных органов и операторов связи РФ "эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивать устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи в РФ", сообщает ТАСС.

Минкомсвязи России заявило, что учения "носят исследовательский характер" и что обычные пользователи ничего не заметят, поскольку "отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне больше не смогут пользоваться мессенджерами анонимно

Закон "Об изоляции Рунета" был принят Госдумой 22 апреля. Он обязывает провайдеров установить оборудование, которое позволит Роскомнадзору управлять российским сегментом сети в случае его изоляции.