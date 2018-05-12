В РФ будут судить мужчину, который пошутил над росгвардийцем

В России будут судить шутника, который пронес на руках росгвардийця в вестибюле метро. Фото: Vatome

В России возбудили уголовное дело против гражданина, который пошутил над служащим Росгвардии.

Следственный комитет решил, что мужчина применил к стражу порядка насилие, сообщает Сноб.

Инцидент произошел в московском метро Сухаревская: там 27-летний россиянин решил подшутить над росгвардийцем, он обхватил его руками и пронес по вестибюлю. Шутника сразу задержали, а следственный комитет инкриминировал его действия как препятствие работе сотрудника Росгвардии, "имея умысел на применение насилия".

На мужчину открыли уголовное производство по статье применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Россиянин может получить как административное наказание, так и лишение свободы на срок до 5 лет.

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28 крымскотатарских активистов задержали российские оккупанты в аннексирована Крыму. В основном задержание проводили после проведения обысков российскими правоохранителями.