В провинции Хубэй ввели жесткие правила карантина

В провинции Хубэй карантин ужесточили. Фото: УНИАН

В китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, местным жителям запретили выходить из дома и использовать собственный транспорт.

Нарушить это требование можно только в случае чрезвычайной ситуации, сообщает BBC.

Одному жителю домохозяйства можно выходить из дома раз в три дня, чтобы купить продукты и товары первой необходимости. В жилых комплексах открытым останется один вход, его будут охранять, чтобы только местные жители могли входить и выходить.

Запрет на перемещение транспорта не распространяется на автомобили, которые доставляют товары первой необходимости.

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Закрытыми останутся все предприятия, кроме аптек, гостиниц, магазинов и медицинских служб.

Во всей провинции проживают около 60 млн человек.

Напомним, власти Китая ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса. По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом возросло до 69 256 человек, из-за вируса умерли 1669 пациентов. В то же время 9645 инфицированным удалось выздороветь.