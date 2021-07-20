В пригороде Багдада взорвалась бомба: 25 погибших и около 50 раненых

В столице Ирака взорвалась бомба. Фото: Reuters

В результате взрыва бомбы в одном из пригородов Багдада погибли по меньшей мере 25 человек, еще около полусотни получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв прогремел возле рынка. В этот момент там было людно, поскольку мусульмане закупали продукты перед праздником Ид аль-Адха, сообщают местные СМИ

Ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за теракт.

Количество погибших и пострадавших продолжает расти. Криминалисты уверены, что причиной трагедии стал террорист-смертник.

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В городе Эн-Насирия горела коронавирусная больница "Имам Хусейн". Причиной стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания. Погибли 40 человек, еще 70 удалось спасти.