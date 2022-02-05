В Польшу прибывают дополнительные войска США

Военную базу США планирует разместить на юго-востоке Польши. Фото: pixabay

В Польше в аэропорту Жешув-Ясенко приземлился первый самолет с американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Всего в Польше будут находиться 1,7 тыс. американских военных, сообщает агентство PAP.

"Мы готовы принять союзническую поддержку", — сказал представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемислав Липчинский.

Еще в Польшу прибыли восемь самолетов, на которых находилась подготовительная группа. Их задачей является материально-техническое обеспечение солдат, дислоцированных в Польше. Также они привезли военную технику.

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Липчинский подчеркнул, что польские солдаты часто сотрудничали с американскими солдатами из 82-й дивизии.

"Мы вместе выполняли задания, в том числе в Ираке и Афганистане. Мы также вместе тренировались во время международных учений, таких как "Дракон" и "Анаконда"", — сказал он.

Где будет точное месторасположение американских солдат пока неизвестно, но Липчинский сказал, что базу США разместят "на юго-востоке Польши".

Сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. В ней говорится о политической и финансовой поддержке Украины, поставках оружия и участии сил НАТО в обучении украинской армии.